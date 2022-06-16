Несколько миллионов украинцев были вынуждены сбежать от войны за границу, чтобы спасти себя и близких от опасности. Наталья из Николаева вместе с семьей пережила авиаудары и артобстрелы по ее городу, поэтому уехала в другую страну. Героиня программы Все буде добре. Допомога психолога обратилась за советом Андрея Жельветро, ведь многие иностранцы спрашивают о ситуации в Украине. Они просят рассказать детали российских преступлений, но Наталье больно вспоминать пережитое. Как правильно отвечать на вопросы, чтобы не оттолкнуть людей? И как сохранить свою эмоциональную стабильность в тот момент, когда нужно рассказать правду о войне? Ответы на эти вопросы даст Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 16.06.2022.
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