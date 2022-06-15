Во время войны количество человеческих трагедий растет в геометрической прогрессии, а на долю украинцев каждый день выпадают ужасные испытания. Одна из самых тяжелых бед – близкие люди, которые пропали без вести. Как жить с неизвестностью, когда не видели тело родного человека, но почти уверены, что он умер? Как помочь близким пережить тяжелую утрату? Ответы на эти вопросы даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 15.06.2022.
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