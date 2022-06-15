Во время войны количество человеческих трагедий растет в геометрической прогрессии, а на долю украинцев каждый день выпадают ужасные испытания. Одна из самых тяжелых бед – близкие люди, которые пропали без вести. Как жить с неизвестностью, когда не видели тело родного человека, но почти уверены, что он умер? Как помочь близким пережить тяжелую утрату? Ответы на эти вопросы даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 15.06.2022.

Как преодолеть страх выходить на улицу? Как адаптироваться к новым методам воспитания детей в другой стране? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 15.06.2022 на сайте СТБ.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога смотреть все выпуски

Выпуск Допомога психолога от 14.06.2022