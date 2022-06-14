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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.06.2022

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 14.06.2022 со Светланой Арефнией на сайте СТБ
Выпуск от 14.06.2022 | 14.06.2022 | Допомога психолога

В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.06.2022 вы узнаете, как помочь ребенку пережить страх после травм или ранений мамы, а также советы по поводу заботы о пожилых людях, которые испытывают стресс из-за войны.

24 февраля Марина уехала на запад страны, чтобы спасти себя и ребенка. Из-за тоски по родному Харькову героиня программы Все буде добре. Допомога психолога вернулась в город, но застала его в развалинах. Воспоминания Марины не совпали с ужасающей реальностью, поэтому она попросила помощи в психолога. Как справиться с отчаянием после возвращения в руины? Ответ на этот вопрос даст Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.06.2022.

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