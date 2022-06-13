Война причинила боль каждому украинцу, и на долгое время разлучила тысячи семей. Мужья и отцы, которые остались в стране, переживают за близких и тоскуют по женам и детям. Как мужчинам справиться с печалью из-за разлуки с семьей, когда им нужно быть сильными? Что делать с бессонницей и желанием отгородиться от всего мира? Ответы на эти вопросы даст Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.06.2022.

Что делать, если у вас постоянно просят помощи, а вам сложно отказать? Как избежать конфликтов на работе между теми, кто покинул родной город в начале войны и затем вернулся, и теми, кто остался? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.06.2022 на сайте СТБ.

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