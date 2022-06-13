Війна завдала болю кожному українцю, і на довгий час розлучила тисячі сімей. Чоловіки, які залишилися в країні, переживають за близьких і відчувають тугу за дружинами та дітьми. Як їм впоратися зі смутком через розлуку з родиною в той час, коли треба бути сильними? Що робити з безсонням та бажанням відгородитися від усього світу? Відповіді на ці запитання дасть Андрій Жельветро в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.06.2022.
Що робити, якщо у вас постійно просять допомоги, а вам складно відмовити? Як уникнути конфліктів на роботі між тими, хто залишив рідне місто на початку війни і потім повернувся, і тими, хто залишився? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 13.06.2022 на сайті СТБ.
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