Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 09.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! За допомогою до Світлани Арефнії звернеться Сергій з Києва. У чоловіка немає воєнного досвіду, і в армії він не служив, тому його цікавить питання, як підготуватися психологічно до мобілізації та заспокоїти близьких. Які поради дасть психолог? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога.
Також до Светліни Арефнії звернеться Ірена з Херсону. Зараз жінка разом із чоловіком і донькою проживають у Польщі. Вони зіткнулися з тим, що їхня донька не бажає повертатися додому, а хоче жити та навчатися за кордоном. Ірен і чоловік навпаки вважають за краще повернутися в рідне місто відразу після перемоги. Що робити, коли підліток хоче залишитися за кордоном, а батьки хочуть повернутися додому? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 09.06.2022.
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