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Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 08.06.2022 з Дмитром Карпачовим

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 08.06.2022 з з Дмитром Карпачовим на сайті СТБ
Випуск від 08.06.2022 | 08.06.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 08.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі Дмитро Карпачов продовжить відповідати на запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни. Психолог розкаже, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом; як бути, коли у вас постійно вимагає уваги чужа дитина; як підтримувати чоловіка, який втратив роботу і сидить із дітьми; а також що робити, якщо 4-річна дитина каже батькові: «Ти москаль, я тебе вб’ю». Не пропустіть корисну інформацію – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 08.06.2022.

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