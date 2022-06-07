Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.06.2022 на сайті СТБ! Психолог Андрій Жельветро продовжить відповідати на запитання, які хвилюють багатьох українців. За порадою звернеться Анна із Запоріжжя. Її мати не ходить і потребує постійного догляду, через це Анна з донькою не можуть евакуюватися. Жінка знайшла можливість віддати маму до платного пансіонату, де за нею доглядатимуть, але вона категорично проти розлучатися з ріднею. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.06.2022 Андрій Жельветро розкаже, як пояснити батькам, що ви маєте залишити їх та евакуюватися. Також психолог дасть поради, як зберегти жіночність під час війни, а також що робити, якщо зараз загострилися переживання щодо війни. Не пропустіть важливі поради, які допоможуть підтримати ментальне здоров’я, – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 07.06.2022.

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Випуск Допомога психолога від 06.06.2022