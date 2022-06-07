Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.06.2022 на сайте СТБ! Психолог Андрей Жельветро продолжит отвечать на вопросы, волнующие многих украинцев. За советом обратится Анна из Запорожья. Ее мать не ходит и нуждается в постоянном уходе, поэтому Анна с дочерью не могут эвакуироваться. Женщина нашла возможность отдать маму в платный пансионат, где за ней будут ухаживать, но она категорически против расставаться с родней. В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.06.2022 Андрей Жельветро расскажет, как объяснить родителям, что вы должны оставить их и эвакуироваться. Также психолог даст советы, как сохранить женственность во время войны, а также что делать, если сейчас обострились переживания по поводу войны. Не пропустите важные советы, которые помогут поддержать ментальное здоровье, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 07.06.2022.

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Выпуск Допомога психолога от 06.06.2022