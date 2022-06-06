Позаботьтесь о своем психологическом здоровье и узнайте ответы на волнующие вопросы – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.06.2022 на сайте СТБ!

За помощью к Светлане Арефнии обратилась Анна из Киева. Уже несколько месяцев женщина вместе с маленьким сыном находится за границей, и теперь пришло время отдать мальчика в детский сад. Анна волнуется, что ее ребенку будет тяжело адаптироваться в садике, ведь там другая языковая среда. Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду и школе за границей? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога.

Также в выпуске психолог Светлана Арефния расскажет, как избавиться от чувства вины, если не успел спасти от врага близкого человека? А также даст советы, как избавиться от негативного мышления, влияя на выработку гормонов радости? Не пропустите важную информацию – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 06.06.2022 на сайте СТБ!

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Все буде добре. Допомога психолога от 02.06.2022