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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.06.2022

Смотреть онлайн Выпуск от 02.06.2022 выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от Выпуск от 02.06.2022 с Дмитрием Карпачевым ведущего на сайте СТБ
Выпуск Выпуск от 02.06.2022 | 02.06.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.06.2022 с Дмитрием Карпачевым. В проект обратился аноним из Херсона, который хочет выходить на местные митинги против рашистов, но очень боится. Как же преодолеть страх и пойти на митинг в оккупированном городе? Узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога.

Менеджер Анна из Киева волонтерит в городе с первого дня полномасштабной войны, а сына отправила к родственникам в Черкасскую область. Но скоро мальчику исполняется 8 лет, и Анна не знает, будет ли уместным устроить для сына небольшой праздник. Так стоит ли праздновать день рождения во время войны? Дмитрий Карпачев ответит на этот вопрос в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.06.2022.

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