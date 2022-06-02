Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.06.2022 с Дмитрием Карпачевым. В проект обратился аноним из Херсона, который хочет выходить на местные митинги против рашистов, но очень боится. Как же преодолеть страх и пойти на митинг в оккупированном городе? Узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога.
Менеджер Анна из Киева волонтерит в городе с первого дня полномасштабной войны, а сына отправила к родственникам в Черкасскую область. Но скоро мальчику исполняется 8 лет, и Анна не знает, будет ли уместным устроить для сына небольшой праздник. Так стоит ли праздновать день рождения во время войны? Дмитрий Карпачев ответит на этот вопрос в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.06.2022.
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