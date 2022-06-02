Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 02.06.2022 з Дмитром Карпачовим. До проєкту звернувся анонім з Херсона, який хоче виходити на місцеві мітинги проти рашистів, але дуже боїться. Тож як подолати страх та піти на мітинг в окупованому місті? Дізнаєтеся в програмі Все буде добре. Допомога психолога.
Менеджерка Анна з Києва волонтерить у місті з першого дня повномасштабної війни, а сина відправила до родичів на Черкащину. Але скоро хлопчику виповнюється 8 років, і Анна не знає, чи буде доречним влаштувати для сина невеличке свято. То ж чи варто святкувати день народження під час війни? Дмитро Карпачов відповість на це запитання в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 02.06.2022.
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