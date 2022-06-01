Дивіться онлайн програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022, в якому Андрій Жельветро допоможе декільком героям подолати психологічні проблеми.

Анна із Запоріжжя через війну була змушена залишити країну разом із дитиною та переїхати до Бельгії. За кордоном вони знаходяться вже три місяці, і 9-річна донька Анни почала бунтувати: відмовляється вчити французьку, робити домашні завдання та називає маму поганою. Очевидно дівчинка хоче додому, але Анна планує будувати їхнє життя вже в Бельгії. Як підготувати дитину до того, що ви залишитеся жити за кордоном? Дізнаєтеся просто зараз від Андрія Жельветро у програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022.

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