Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022 зі Світланою Арефнією

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 01.06.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуск від 01.06.2022 | 01.06.2022 | Допомога психолога

Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022, в якому впоратися з психологічними проблемами допоможе Світлана Арефнія.

Студент Анатолій з Києва зіткнувся з тим, що деякі його родичі та друзі відмовляються переходити на українську мову після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Психологиня розкаже, як мотивувати близьких говорити державною мовою.

Олена з Бородянки поділилася своєю історією: її 15-літня донька постійно каже, що ніколи не поїде назад в Україну. Олена в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022 хоче дізнатися, як підготувати дитину до того, що повернутися додому все ж таки доведеться.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 31.05.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send