Ви дивитесь програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022, в якому впоратися з психологічними проблемами допоможе Світлана Арефнія.

Студент Анатолій з Києва зіткнувся з тим, що деякі його родичі та друзі відмовляються переходити на українську мову після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Психологиня розкаже, як мотивувати близьких говорити державною мовою.

Олена з Бородянки поділилася своєю історією: її 15-літня донька постійно каже, що ніколи не поїде назад в Україну. Олена в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 01.06.2022 хоче дізнатися, як підготувати дитину до того, що повернутися додому все ж таки доведеться.

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Випуск Допомога психолога від 31.05.2022