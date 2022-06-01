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Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 01.06.2022 со Светланой Арефнией

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 01.06.2022 со Светланой Арефнией на сайте СТБ
Выпуск от 01.06.2022 | 01.06.2022 | Допомога психолога

Вы смотрите программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 01.06.2022, в котором справиться с психологическими проблемами поможет Светлана Арефния.

Студент Анатолий из Киева столкнулся с тем, что некоторые его родственники и друзья отказываются переходить на украинский язык после полномасштабного вторжения россии в Украину. Психолог расскажет, как мотивировать близких говорить на государственном языке.

Елена из Бородянки поделилась своей историей: ее 15-летняя дочь постоянно говорит, что никогда не поедет обратно в Украину. Елена в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 01.06.2022 хочет узнать, как подготовить ребенка к тому, что вернуться домой все же придется.

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