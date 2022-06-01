Смотрите онлайн программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 01.06.2022, в котором Андрей Жельветро поможет нескольким героям преодолеть психологические проблемы.

Анна из Запорожья из-за войны была вынуждена покинуть страну вместе с ребенком и переехать в Бельгию. За границей они находятся уже три месяца, и 9-летняя дочь Анны начала бунтовать: отказывается учить французский, делать домашние задания и называет маму плохой. Очевидно девочка хочет домой, но Анна планирует строить их жизнь уже в Бельгии. Как подготовить ребенка к тому, что вы останетесь жить за границей? Узнаете прямо сейчас от Андрея Жельветро в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 01.06.2022.

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