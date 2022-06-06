Подбайте про своє психологічне здоров’я та дізнайтеся відповіді на хвилюючі запитання – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ!
По допомогу до Світлани Арефнії звернулася Анна з Києва. Уже кілька місяців жінка разом із маленьким сином перебуває за кордоном, і тепер настав час віддати хлопчика до дитячого садочка. Анна хвилюється, що її дитині буде важко адаптуватися в садочку, адже там інше мовне середовище. Як допомогти дитині адаптуватися у дитячому садочку та школі за кордоном? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога.
Також у випуску психологиня Світлана Арефнія розповість, як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати від ворога близьку людину? А також дасть поради, як позбутися негативного мислення, впливаючи на вироблення гормонів радості? Не пропустіть важливу інформацію – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ!
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