Подбайте про своє психологічне здоров’я та дізнайтеся відповіді на хвилюючі запитання – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ!

По допомогу до Світлани Арефнії звернулася Анна з Києва. Уже кілька місяців жінка разом із маленьким сином перебуває за кордоном, і тепер настав час віддати хлопчика до дитячого садочка. Анна хвилюється, що її дитині буде важко адаптуватися в садочку, адже там інше мовне середовище. Як допомогти дитині адаптуватися у дитячому садочку та школі за кордоном? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога.

Також у випуску психологиня Світлана Арефнія розповість, як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати від ворога близьку людину? А також дасть поради, як позбутися негативного мислення, впливаючи на вироблення гормонів радості? Не пропустіть важливу інформацію – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ!

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