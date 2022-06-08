Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 08.06.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе Дмитрий Карпачев продолжит отвечать на вопросы, волнующие многих украинцев в условиях войны. Психолог расскажет, как нескольким семьям ужиться под одной крышей; как быть, когда у вас постоянно требует внимания чужой ребенок; как поддерживать мужа, который потерял работу и сидит с детьми; а также что делать, если 4-летний ребенок говорит отцу: «Ты москаль, я тебя убью». Не пропустите полезную информацию – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 08.06.2022.

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Выпуск Допомога психолога от 07.06.2022