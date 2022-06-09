Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 09.06.2022 на сайте телеканала СТБ! За помощью к Светлане Арефнии обратится Сергей из Киева. У мужчины нет военного опыта, и в армии он не служил, поэтому его интересует вопрос, как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких. Какие советы даст психолог? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога.
Также к Светлине Арефнии обратится Ирэна из Херсона. Сейчас женщина вместе с мужем и дочерью проживает в Польше. Они столкнулись с тем, что их дочь не хочет возвращаться домой, а хочет жить и учиться за границей. Ирэн и муж наоборот предпочитают вернуться в родной город сразу после победы. Что делать, если ребенок хочет остаться за границей, а родители хотят вернуться домой? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 09.06.2022.
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