Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 09.06.2022 со Светланой Арефнией

Смотреть онлайн выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от 09.06.2022 со Светланой Арефнией на сайте СТБ
Выпуск от 09.06.2022 | 09.06.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 09.06.2022 на сайте телеканала СТБ! За помощью к Светлане Арефнии обратится Сергей из Киева. У мужчины нет военного опыта, и в армии он не служил, поэтому его интересует вопрос, как подготовиться психологически к мобилизации и успокоить близких. Какие советы даст психолог? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога.

Также к Светлине Арефнии обратится Ирэна из Херсона. Сейчас женщина вместе с мужем и дочерью проживает в Польше. Они столкнулись с тем, что их дочь не хочет возвращаться домой, а хочет жить и учиться за границей. Ирэн и муж наоборот предпочитают вернуться в родной город сразу после победы. Что делать, если ребенок хочет остаться за границей, а родители хотят вернуться домой? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 09.06.2022.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога смотреть все выпуски

Выпуск Допомога психолога от 08.06.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить