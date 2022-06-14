У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.06.2022 ви дізнаєтесь, як допомогти дитині пережити страх після травм чи поранень мами, а також поради щодо турботи про літніх людей, які відчувають стрес через війну.

24 лютого Марина виїхала на захід країни, щоб врятувати себе та дитину. Через тугу за рідним Харковом героїня програми Все буде добре. Допомога психолога повернулася в місто, але застала його в руїнах. Спогади Марини не співпали з жахливою реальністю, тому вона попросила допомоги в психологині. Як впоратися з розпачем після повернення в руїни? Відповідь на це запитання дасть Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 14.06.2022.

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Випуск Допомога психолога від 13.06.2022