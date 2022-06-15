Під час війни кількість людських трагедій зростає в геометричній прогресії, а на долю українців щодня випадають жахливі випробування. Одна з найважчих бід – близькі люди, які пропали безвісти. Як жити з невідомістю, коли не бачили тіло рідної людини, але майже впевнені, що вона померла? Як допомогти близьким пережити важку втрату? Відповіді на ці запитання дасть Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 15.06.2022.
Як перебороти страх виходити на вулицю? Як адаптуватися до нових методів виховання дітей в іншій країні? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 15.06.2022 на сайті СТБ.
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