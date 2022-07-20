Ми з України: історія Володимира із Макова дивитись онлайн випуск від 20.07.2022

Video: Володимир із Макова продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців

Історія Володимира із Макова, який продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 20.07.2022 на сайті СТБ