Ми з України: історія Володимира із Макова дивитись онлайн випуск від 20.07.2022

Video: Володимир із Макова продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців
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Випуск від 20.07.2022 | 20.07.2022 | Ми з України
Ветеран спорту Володимир Копичинський із села Маків півстоліття здобував перемоги в спорті та отримав високу нагороду – медаль зі встановлення світового рекорду. Вихованці Володимира Васильовича мужньо боронять Україну, а душа тренера розривається від того, скільки життів забирає війна. Чому спортсмен вирішив продати дорогоцінну винагороду? Що найбільше розчарувало у сфері міжнародного спорту? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 20.07.2022 на сайті СТБ!
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