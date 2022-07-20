Ми з України: історія Володимира із Макова дивитись онлайн випуск від 20.07.2022

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Все буде добре

Video: Володимир із Макова продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців

Історія Володимира із Макова, який продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 20.07.2022 на сайті СТБ
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Ветеран спорту Володимир Копичинський із села Маків півстоліття здобував перемоги в спорті та отримав високу нагороду – медаль зі встановлення світового рекорду. Вихованці Володимира Васильовича мужньо боронять Україну, а душа тренера розривається від того, скільки життів забирає війна. Чому спортсмен вирішив продати дорогоцінну винагороду? Що найбільше розчарувало у сфері міжнародного спорту? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 20.07.2022 на сайті СТБ!

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