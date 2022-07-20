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Video: Владимир из Макова продал дорогую для себя медаль, чтобы спасти жизнь бойцов

История Владимира из Макова, который продал дорогую для себя медаль, чтобы спасти жизнь бойцов: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 20.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022
Все буде добре

Владимир из Макова продал дорогую для себя медаль, чтобы спасти жизнь бойцов

 Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.07.2022

 Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022
Все буде добре

Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

 Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

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Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022
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Выпуск от 20.07.2022 | 20.07.2022 | Ми з України

Ветеран спорта Владимир Копичинский из села Маков полвека одерживал победы в спорте и получил высокую награду – медаль за установление мирового рекорда. Воспитанники Владимира Васильевича мужественно защищают Украину, а душа тренера разрывается от того, сколько жизней унесла война. Почему спортсмен решил продать драгоценную награду? Что больше всего разочаровало в сфере международного спорта? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 20.07.2022 на сайте СТБ!

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 19.07.2022

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