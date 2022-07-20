Ми з України: история Владимира из Макова смотреть онлайн выпуск от 20.07.2022

Выпуск от 20.07.2022 | 20.07.2022 | Ми з України

Ветеран спорта Владимир Копичинский из села Маков полвека одерживал победы в спорте и получил высокую награду – медаль за установление мирового рекорда. Воспитанники Владимира Васильевича мужественно защищают Украину, а душа тренера разрывается от того, сколько жизней унесла война. Почему спортсмен решил продать драгоценную награду? Что больше всего разочаровало в сфере международного спорта? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 20.07.2022 на сайте СТБ!

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