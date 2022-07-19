Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022

Выпуск от 19.07.2022 | 19.07.2022 | Ми з України

Узнайте увлекательную историю креативных одесситов, которые шьют плитоноски и тестируют бронежилеты для защиты жизней наших воинов. Михаил, Артур и Иван хотели пополнить ряды ТрО Одессы, но не смогли присоединиться к военным из-за больших очередей добровольцев. Желание принести пользу превратилось в замечательную инициативу – создавать качественные средства защиты для украинских солдат. Узнайте истории поддержки и заботы – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 19.07.2022 на сайте СТБ!

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