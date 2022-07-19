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Video: Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

История креативных одесситов, которые шьют плитоноски и тестируют бронежилеты для ВСУ: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 19.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022
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Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.07.2022

 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
Все буде добре

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 Ми з України: история креативных одесситов смотреть онлайн выпуск от 19.07.2022
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Все буде добре Выпуск от 19.07.2022 Креативные одесситы создают и тестируют бронежилеты для ВСУ
Выпуск от 19.07.2022 | 19.07.2022 | Ми з України

Узнайте увлекательную историю креативных одесситов, которые шьют плитоноски и тестируют бронежилеты для защиты жизней наших воинов. Михаил, Артур и Иван хотели пополнить ряды ТрО Одессы, но не смогли присоединиться к военным из-за больших очередей добровольцев. Желание принести пользу превратилось в замечательную инициативу – создавать качественные средства защиты для украинских солдат. Узнайте истории поддержки и заботы – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 19.07.2022 на сайте СТБ!

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 18.07.2022

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