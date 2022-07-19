Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022

Video: Креативні одесити створюють та тестують бронежилети для ЗСУ

Історія креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети для ЗСУ: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 19.07.2022 на сайті СТБ