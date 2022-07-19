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Все буде добре

Video: Креативні одесити створюють та тестують бронежилети для ЗСУ

Історія креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети для ЗСУ: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 19.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022
Все буде добре

Креативні одесити створюють та тестують бронежилети для ЗСУ

 Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.07.2022

 Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022
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 Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022
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Випуск від 19.07.2022 | 19.07.2022 | Ми з України

Дізнайтеся захопливу історію креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети, що захищають життя наших воїнів. Михайло, Артур та Іван хотіли поповнити лави ТрО Одеси, але не змогли приєднатися до військових через великі черги добровольців. Бажання приносити користь перетворилося в чудову ініціативу – створювати якісні засоби захисту для українських солдатів. Дізнайтеся історії підтримки та турботи – дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 19.07.2022 на сайті СТБ!

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