Ми з України: історія креативних одеситів дивитись онлайн випуск від 19.07.2022

Video: Креативні одесити створюють та тестують бронежилети для ЗСУ
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Випуск від 19.07.2022 | 19.07.2022 | Ми з України
Дізнайтеся захопливу історію креативних одеситів, які шиють плитоноски та тестують бронежилети, що захищають життя наших воїнів. Михайло, Артур та Іван хотіли поповнити лави ТрО Одеси, але не змогли приєднатися до військових через великі черги добровольців. Бажання приносити користь перетворилося в чудову ініціативу – створювати якісні засоби захисту для українських солдатів. Дізнайтеся історії підтримки та турботи – дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 19.07.2022 на сайті СТБ!
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