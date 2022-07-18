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Все буде добре

Video: Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»

Історія зоологів з Демидова, які рятують тварин у зоопарку «12 Місяців»: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 18.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія зоологів з Демидова дивитись онлайн випуск від 18.07.2022
Все буде добре

Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»

 Ми з України: історія зоологів з Демидова дивитись онлайн випуск від 18.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 15.07.2022

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Випуск від 18.07.2022 | 18.07.2022 | Ми з України

Після вторгнення зоопарк «12 Місяців» у Демидові опинився в справжній пастці: мости зруйновано, а село окуповано. Попри небезпеку, з тваринами залишилося семеро відданих зоологів, але за місяць запаси їжі вичерпалися. Хто врятував тварин від голоду в скрутну хвилину? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 18.07.2022 на сайті СТБ!

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