Ми з України: історія зоологів з Демидова дивитись онлайн випуск від 18.07.2022

Video: Порятунок тварин у зоопарку «12 Місяців»
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Випуск від 18.07.2022 | 18.07.2022 | Ми з України
Після вторгнення зоопарк «12 Місяців» у Демидові опинився в справжній пастці: мости зруйновано, а село окуповано. Попри небезпеку, з тваринами залишилося семеро відданих зоологів, але за місяць запаси їжі вичерпалися. Хто врятував тварин від голоду в скрутну хвилину? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 18.07.2022 на сайті СТБ!
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