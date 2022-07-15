Ми з України: історія Галини з Черкас дивитись онлайн випуск від 15.07.2022

Video: Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ
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Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Ми з України
У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 15.07.2022 ви познайомитеся з Галиною Григорівною. Що таке війна, жінка відчула ще в 2014 році, коли була змушена покинути рідну Донеччину. Переїхавши до Черкас, жінка відразу записалася у волонтери та почала плести маскувальні сітки для ЗСУ, попри те, що повністю втратила зір.
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