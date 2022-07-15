Ми з України: історія Галини з Черкас дивитись онлайн випуск від 15.07.2022

Video: Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

Історія Галини з Черкас, яка плете сітки для ЗСУ: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 15.07.2022 на сайті СТБ