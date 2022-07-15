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Все буде добре

Video: Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

Історія Галини з Черкас, яка плете сітки для ЗСУ: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 15.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія Галини з Черкас дивитись онлайн випуск від 15.07.2022
Все буде добре

Галина з Черкас: плете маскувальні сітки для ЗСУ

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Випуск від 15.07.2022 | 15.07.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 15.07.2022 ви познайомитеся з Галиною Григорівною. Що таке війна, жінка відчула ще в 2014 році, коли була змушена покинути рідну Донеччину. Переїхавши до Черкас, жінка відразу записалася у волонтери та почала плести маскувальні сітки для ЗСУ, попри те, що повністю втратила зір.

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Випуск Ми з України від 14.07.2022

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