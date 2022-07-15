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Video: Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

История Галины из Черкасс, которая плетет сетки для ЗСУ: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 15.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Галины из Черкасс смотреть онлайн выпуск от 15.07.2022
Все буде добре

Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ

 Ми з України: история Галины из Черкасс смотреть онлайн выпуск от 15.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 14.07.2022

 Ми з України: история Галины из Черкасс смотреть онлайн выпуск от 15.07.2022
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Выпуск от 15.07.2022 | 15.07.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 15.07.2022 вы познакомитесь с Галиной Григорьевной. Что такое война, женщина почувствовала еще в 2014 году, когда была вынуждена покинуть родной Донбасс. Переехав в Черкассы, женщина сразу записалась в волонтеры и начала плести маскировочные сетки для ВСУ, несмотря на то, что полностью потеряла зрение.

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