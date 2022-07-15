Ми з України: история Галины из Черкасс смотреть онлайн выпуск от 15.07.2022

Выпуск от 15.07.2022 | 15.07.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 15.07.2022 вы познакомитесь с Галиной Григорьевной. Что такое война, женщина почувствовала еще в 2014 году, когда была вынуждена покинуть родной Донбасс. Переехав в Черкассы, женщина сразу записалась в волонтеры и начала плести маскировочные сетки для ВСУ, несмотря на то, что полностью потеряла зрение.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 14.07.2022