Ми з України: история Галины из Черкасс смотреть онлайн выпуск от 15.07.2022

Video: Галина из Черкасс: плетет маскировочные сетки для ВСУ
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Выпуск от 15.07.2022 | 15.07.2022 | Ми з України
В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 15.07.2022 вы познакомитесь с Галиной Григорьевной. Что такое война, женщина почувствовала еще в 2014 году, когда была вынуждена покинуть родной Донбасс. Переехав в Черкассы, женщина сразу записалась в волонтеры и начала плести маскировочные сетки для ВСУ, несмотря на то, что полностью потеряла зрение.
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