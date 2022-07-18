Ми з України: история зоологов из Демидова смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022

Video: Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»
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Выпуск от 18.07.2022 | 18.07.2022 | Ми з України
После вторжения зоопарк «12 Месяцев» в Демидове оказался в ловушке: мосты разрушены, а село оккупировано. Несмотря на опасность, семь преданных зоологов остались с животными, но за месяц запасы пищи иссякли. Кто спас работников зоопарка и питомцев от голода в трудную минуту? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 18.07.2022 на сайте СТБ!
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