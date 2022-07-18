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Video: Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

История зоологов из Демидова, которые спасают животных в зоопарке «12 Месяцев»: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 18.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история зоологов из Демидова смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022
Все буде добре

Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

 Ми з України: история зоологов из Демидова смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022
Все буде добре

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Ми з України: история зоологов из Демидова смотреть онлайн выпуск от 18.07.2022
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Спасение животных в зоопарке «12 Месяцев»

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После вторжения зоопарк «12 Месяцев» в Демидове оказался в ловушке: мосты разрушены, а село оккупировано. Несмотря на опасность, семь преданных зоологов остались с животными, но за месяц запасы пищи иссякли. Кто спас работников зоопарка и питомцев от голода в трудную минуту? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 18.07.2022 на сайте СТБ!

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