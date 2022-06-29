Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022

Video: Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами
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Випуск від 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ми з України
Акушерка Віра з Чернігова у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 29.06.2022 розповість про найважче рішення у своєму житті. Як тільки почалася повномасштабна війна, лікарка вирішила залишитися у пологовому будинку з породіллями та командою і відпустити свою родину з міста. Яких надлюдських зусиль доклала Віра, аби на світ народилися маленькі українці? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України від 29.06.2022 на СТБ.
Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски