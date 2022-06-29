Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022

Video: Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

Історія Віри з Чернігова, яка допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 29.06.2022 на сайті СТБ