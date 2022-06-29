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Все буде добре

Video: Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

Історія Віри з Чернігова, яка допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 29.06.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Віра з Чернігова: допомагала жінкам народжувати у підвалах під обстрілами

 Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.06.2022

 Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Казах Костя з Бучі: врятував життя сотень людей із Київщини

 Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

 Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Випускники з Чернігова: фотосесія для випускного альбому в руїнах

 Ми з України: історія Віри з Чернігова дивитись онлайн випуск від 29.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 24.06.2022
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Випуск від 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ми з України

Акушерка Віра з Чернігова у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 29.06.2022 розповість про найважче рішення у своєму житті. Як тільки почалася повномасштабна війна, лікарка вирішила залишитися у пологовому будинку з породіллями та командою і відпустити свою родину з міста. Яких надлюдських зусиль доклала Віра, аби на світ народилися маленькі українці? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України від 29.06.2022 на СТБ.

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Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

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