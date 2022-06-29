Ми з України: история Веры из Чернигова смотреть онлайн выпуск от 29.06.2022

Выпуск от 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ми з України

Акушерка Вера из Чернигова в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 29.06.2022 расскажет о самом тяжелом решении в своей жизни. Как только началась полномасштабная война, врач решила остаться в роддоме с роженицами и командой и отпустить свою семью из города. Какие сверхчеловеческие усилия приложила Вера, чтобы на свет родились маленькие украинцы? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України от 29.06.2022 на СТБ.

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