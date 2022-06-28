Ми з України: история казаха Кости из Бучи смотреть онлайн выпуск от 28.06.2022

Video: Казах Костя из Бучи: спас жизнь сотен людей из Киевщины
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Выпуск Выпуск от 28.06.2022 | 28.06.2022 | Ми з України
Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.06.2022! Константин вырос в Казахстане, но три года тому назад Украина стала для него вторым домом. Как только началась полномасштабная война, мужчина как граждан Казахстана имел возможность уехать за границу. Однако он этого не сделал. Вместо выезда за границу он решил помогать жителям Киевщины с продуктами и лекарствами, а также вывозил украинцев из Бучи, Ирпеня и Ворзеля. Услышьте историю Кости, всем сердцем полюбившего Украину, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.06.2022 на Телепортале.
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