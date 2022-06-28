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Video: Казах Костя из Бучи: спас жизнь сотен людей из Киевщины

История казаха Кости из Бучи, который спас жизнь сотен людей из Киевщины: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 28.06.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история казаха Кости из Бучи смотреть онлайн выпуск от 28.06.2022
Все буде добре

Казах Костя из Бучи: спас жизнь сотен людей из Киевщины

 Ми з України: история казаха Кости из Бучи смотреть онлайн выпуск от 28.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.06.2022

 Ми з України: история казаха Кости из Бучи смотреть онлайн выпуск от 28.06.2022
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Выпуск Выпуск от 28.06.2022 | 28.06.2022 | Ми з України

Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.06.2022! Константин вырос в Казахстане, но три года тому назад Украина стала для него вторым домом. Как только началась полномасштабная война, мужчина как граждан Казахстана имел возможность уехать за границу. Однако он этого не сделал. Вместо выезда за границу он решил помогать жителям Киевщины с продуктами и лекарствами, а также вывозил украинцев из Бучи, Ирпеня и Ворзеля. Услышьте историю Кости, всем сердцем полюбившего Украину, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.06.2022 на Телепортале.

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