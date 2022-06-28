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Все буде добре

Video: Казах Костя з Бучі: врятував життя сотень людей із Київщини

Історія казаха Кості з Бучі, який врятував життя сотень людей із Київщини: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 28.06.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія казаха Кості з Бучі дивитись онлайн випуск від 28.06.2022
Все буде добре

Казах Костя з Бучі: врятував життя сотень людей із Київщини

 Ми з України: історія казаха Кості з Бучі дивитись онлайн випуск від 28.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 27.06.2022

 Ми з України: історія казаха Кості з Бучі дивитись онлайн випуск від 28.06.2022
Все буде добре

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 Ми з України: історія казаха Кості з Бучі дивитись онлайн випуск від 28.06.2022
Все буде добре

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Выпуск Выпуск от 28.06.2022 | 28.06.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 28.06.2022 ви почуєте історію казаха Костянтина, який три роки тому переїхав до України. За такий короткий час вона стала для нього рідною домівкою. А коли розпочалася повномасштабна війна, Костя твердо вирішив залишитися в Україні та допомагати людям з евакуацією та гуманітарним забезпеченням. Дізнайтеся більше про жертовність, сміливість і відданість Костянтина – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 28.06.2022 на СТБ.

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