Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022

Video: Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії
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Випуск від 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ми з України
Олександр у проєкті Все буде добре. Ми з України від 25.07.2022 розповів про те, як він став організатором тату-марафону. Після початку повномасштабної війни в Україні майстер вирішив, що хоче бути максимально корисним своїй країні. За допомогою татуювань він збирає гроші для української армії. Як саме – дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Ми з України від 25.07.2022.
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