Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Video: Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії

Історія тату-майстра Олександра, який робить татуювання на підтримку армії: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 25.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Карикатуристи з Одеси викривають і висміюють ворожу пропаганду

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.07.2022

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Володимир із Макова продав дорогу для себе медаль, щоб врятувати життя бійців
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Прокинься з Ектором Прокинься з Ектором Супермама Супермама Серіали Серіали Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини
Дивіться також
Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації

 Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.07.2022
Все буде добре Випуск від 25.07.2022 Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії
Випуск від 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ми з України

Олександр у проєкті Все буде добре. Ми з України від 25.07.2022 розповів про те, як він став організатором тату-марафону. Після початку повномасштабної війни в Україні майстер вирішив, що хоче бути максимально корисним своїй країні. За допомогою татуювань він збирає гроші для української армії. Як саме – дізнайтесь у проєкті Все буде добре. Ми з України від 25.07.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 22.07.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати