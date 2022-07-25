Ми з України: історія тату-майстра Олександра дивитись онлайн випуск від 25.07.2022

Video: Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії

Історія тату-майстра Олександра, який робить татуювання на підтримку армії: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 25.07.2022 на сайті СТБ