Ми з України: история тату-мастера Александра смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022

Выпуск от 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ми з України

Александр в проекте Все буде добре. Ми з України от 25.07.2022 рассказал о том, как он стал организатором тату-марафона. После начала полномасштабной войны в Украине мастер решил, что он хочет быть максимально полезным своей стране. С помощью татуировок он собирает деньги для украинской армии. Как именно – узнайте в проекте Все буде добре. Ми з України от 25.07.2022.

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