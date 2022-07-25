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Video: Тату-мастера делают татуировки в поддержку армии.

История тату-мастера Александра, который делает татуировки в поддержку армии: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 25.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история тату-мастера Александра смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022
Все буде добре

Тату-мастера делают татуировки в поддержку армии.

 Ми з України: история тату-мастера Александра смотреть онлайн выпуск от 25.07.2022
Все буде добре

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Александр в проекте Все буде добре. Ми з України от 25.07.2022 рассказал о том, как он стал организатором тату-марафона. После начала полномасштабной войны в Украине мастер решил, что он хочет быть максимально полезным своей стране. С помощью татуировок он собирает деньги для украинской армии. Как именно – узнайте в проекте Все буде добре. Ми з України от 25.07.2022.

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