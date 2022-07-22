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Video: Александр устраивает праздники для пострадавших во время оккупации

История Александра из Киева, который устраивает праздники для пострадавших во время оккупации: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 22.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Александра из Киева смотреть онлайн выпуск от 22.07.2022
Все буде добре

Александр устраивает праздники для пострадавших во время оккупации

 Ми з України: история Александра из Киева смотреть онлайн выпуск от 22.07.2022
Все буде добре

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 Ми з України: история Александра из Киева смотреть онлайн выпуск от 22.07.2022
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Александр вместе с супругой узнали о начале войны за границей, когда находились в Мексике. После возвращения на родину герой проекта Все буде добре. Ми з України отправился на помощь в села, которые пережили оккупацию, и решил помочь людям вернуться к нормальной жизни. Сработала ли его инициатива? Что приносит радость во время войны? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 22.07.2022 на сайте СТБ!

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