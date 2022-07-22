Ми з України: история Александра из Киева смотреть онлайн выпуск от 22.07.2022

Выпуск от 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ми з України

Александр вместе с супругой узнали о начале войны за границей, когда находились в Мексике. После возвращения на родину герой проекта Все буде добре. Ми з України отправился на помощь в села, которые пережили оккупацию, и решил помочь людям вернуться к нормальной жизни. Сработала ли его инициатива? Что приносит радость во время войны? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 22.07.2022 на сайте СТБ!

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