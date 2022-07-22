Ми з України: історія Олександра з Києва дивитись онлайн випуск від 22.07.2022

Video: Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації
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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ми з України
Олександр разом із дружиною дізналися про початок війни за кордоном, коли перебували в Мексиці. Після повернення на батьківщину герой проєкту Все буде добре. Ми з України вирушив на допомогу в села, які пережили окупацію, і вирішив допомогти людям повернутися до нормального життя. Чи спрацювала його ініціатива? Що приносить радість під час війни? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 22.07.2022 на сайті СТБ!
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