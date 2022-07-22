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Все буде добре

Video: Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації

Історія Олександра з Києва, який організовує свята для постраждалих під час окупації: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 22.07.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія Олександра з Києва дивитись онлайн випуск від 22.07.2022
Все буде добре

Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації

 Ми з України: історія Олександра з Києва дивитись онлайн випуск від 22.07.2022
Все буде добре

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Випуск від 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ми з України

Олександр разом із дружиною дізналися про початок війни за кордоном, коли перебували в Мексиці. Після повернення на батьківщину герой проєкту Все буде добре. Ми з України вирушив на допомогу в села, які пережили окупацію, і вирішив допомогти людям повернутися до нормального життя. Чи спрацювала його ініціатива? Що приносить радість під час війни? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 22.07.2022 на сайті СТБ!

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