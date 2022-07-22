Ми з України: історія Олександра з Києва дивитись онлайн випуск від 22.07.2022

Video: Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації

Історія Олександра з Києва, який організовує свята для постраждалих під час окупації: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 22.07.2022 на сайті СТБ