Проєкт Все буде добре. Ми з України розповідає вражаючу історію про Тамару, яка разом з 24 улюбленцями залишилась під обстрілами. Жителька Ірпеня не могла евакуюватись разом з усіма, адже вивезти таку кількість собак під час бойових дій було просто неможливо. Як закінчилась історія 24 хвостиків з Ірпеня? Хто прийшов на допомогу в такій складній ситуації? Всі подробиці – дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 10.05.2022 на сайті СТБ!

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