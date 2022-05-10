Проект Все буде добре. Ми з України рассказывает поразительную историю о Тамаре, которая вместе с 24 любимцами осталась под обстрелами. Жительница Ирпеня не могла эвакуироваться вместе со всеми, ведь вывезти такое количество собак во время боевых действий было просто невозможно. Как закончилась история 24 хвостиков из Ирпеня? Кто пришел на помощь в столь сложной ситуации? Все подробности – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 10.05.2022 на сайте СТБ!

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Выпуск Ми з України от 09.05.2022