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Video: Тамара спасла 24 собак от обстрелов в Ирпене

История Тамары из Ирпеня которая спасла 24 собаки: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 10.05.2022 на сайте СТБ
Выпуск Выпуск от 10.05.2022 | 10.05.2022 | Ми з України

Проект Все буде добре. Ми з України рассказывает поразительную историю о Тамаре, которая вместе с 24 любимцами осталась под обстрелами. Жительница Ирпеня не могла эвакуироваться вместе со всеми, ведь вывезти такое количество собак во время боевых действий было просто невозможно. Как закончилась история 24 хвостиков из Ирпеня? Кто пришел на помощь в столь сложной ситуации? Все подробности – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 10.05.2022 на сайте СТБ!

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