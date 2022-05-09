Героиня проекта Все буде добре. Ми з України Арина из Хмельницкого – настоящая папина дочка, которая не видела отца с начала войны. Папа Арины защищает Украину в горячих точках боевых действий, поэтому девочка решила поддержать его и других бойцов как умеет. Первоклассница принялась рисовать и посылать на фронт патриотические рисунки. Что рисует Арина и как ее творчество повлияло на Хмельницкий? Смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 09.05.2022 на сайте СТБ!

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