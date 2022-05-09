Героїня проєкту Все буде добре. Ми з України Аріна з Хмельницького – справжня татова доня, яка не бачила батька з початку війни. Тато Аріни захищає Україну в гарячих точках бойових дій, тому дівчинка вирішила підтримати його та інших бійців як вміє. Першокласниця почала малювати та надсилати на фронт патріотичні малюнки. Що малює Аріна і як її творчість вплинула на Хмельницький? Дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 09.05.2022 на сайті СТБ!

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