Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ! Новини-фейки небезпечні для життя! За допомогою неправдивих сюжетів ворог може зривати евакуації або заганяти українців на ті пункти, звідки їх будуть вивозити до росії через фільтраційні табори. Хочете дізнатися, як під час війни розпізнати новини-фейки та вберегтися від їхнього негативного впливу? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради з Надією Матвєєвою.

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Випуск Надійні поради: як навчити дітей акуратному спілкуванню в інтернеті під час війни?