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Video: Новини-фейки під час війни: як розпізнати та не піддатися паніці?

Як відрізнити фейки новин від реальності під час війни: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" в програмі Все Буде Добре від 06.06.2022 на сайті СТБ
Порада 41 | 06.06.2022 | Надійні поради

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ! Новини-фейки небезпечні для життя! За допомогою неправдивих сюжетів ворог може зривати евакуації або заганяти українців на ті пункти, звідки їх будуть вивозити до росії через фільтраційні табори. Хочете дізнатися, як під час війни розпізнати новини-фейки та вберегтися від їхнього негативного впливу? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради з Надією Матвєєвою.

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як навчити дітей акуратному спілкуванню в інтернеті під час війни?

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