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Video: Новости-фейки во время войны: как распознать и не поддаться панике?

Как отличить новостные фейки от реальности во время войны: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 06.06.2022 на сайте СТБ
Совет 41 | 06.06.2022 | Надійні поради

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на сайте СТБ! Новости-фейки опасны для жизни! Посредством ложных сюжетов враг может срывать эвакуации или загонять украинцев на те пункты, откуда их будут вывозить в россию через фильтрационные лагеря. Хотите узнать, как во время войны распознать новости-фейки и уберечься от их негативного влияния? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради с Надеждой Матвеевой.

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