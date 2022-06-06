Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на сайте СТБ! Новости-фейки опасны для жизни! Посредством ложных сюжетов враг может срывать эвакуации или загонять украинцев на те пункты, откуда их будут вывозить в россию через фильтрационные лагеря. Хотите узнать, как во время войны распознать новости-фейки и уберечься от их негативного влияния? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради с Надеждой Матвеевой.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надійні поради: как научить детей аккуратности общения в интернете во время войны?