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Video: Кибербезопасность для детей: как распознать врага в интернете?

Как защитить ребенка в интернете во время войны: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 06.06.2022 на сайте СТБ
Совет 40 | 06.06.2022 | Надійні поради

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради и узнайте, как защитить детей в интернете во время войны. Враги могут охотиться за информацией в школьных чатах или действовать через игру. Они могут предлагать детям деньги за то, что они рассекретят позиции украинских военных. Хотите узнать, как оградить детей от врага в интернете? Смотрите онлайн Все буде добре. Надійні поради на сайте СТБ!

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