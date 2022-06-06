Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради та дізнайтеся, як захистити дітей в інтернеті під час війни. Вороги можуть полювати на інформацію в шкільних чатах чи діяти через гру. Вони можуть пропонувати дітям гроші за те, що вони розсекретять позиції українських військових. Хочете дізнатися, як захистити дітей від ворога в інтернеті? Дивіться онлайн Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ!

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як отримати пенсію у зв’язку зі втратою годувальника на війні в Україні?