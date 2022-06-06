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Video: Кібербезпека для дітей: як розпізнати ворога в інтернеті?

Як захистити дітей в Інтернеті під час війни: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" в програмі Все Буде Добре від 06.06.2022 на сайті СТБ
Порада 40 | 06.06.2022 | Надійні поради

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради та дізнайтеся, як захистити дітей в інтернеті під час війни. Вороги можуть полювати на інформацію в шкільних чатах чи діяти через  гру. Вони можуть пропонувати дітям гроші за те, що вони розсекретять позиції українських військових. Хочете дізнатися, як захистити дітей від ворога в інтернеті? Дивіться онлайн Все буде добре. Надійні поради на сайті СТБ!

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