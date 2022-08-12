Ми з України: історія Катрусі з Білопілля дивитись онлайн випуск від 12.08.2022

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Все буде добре

Video: Катруся з Білопілля: виготовляла залізні скоби для військових

Історія Катрусі з Білопілля, яка виготовляла залізні скоби для військових: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 12.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ми з України

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 12.08.2022 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з 13-річною Катрусею з Білопілля – найсильнішою дівчинкою в місті. Коли вороги прийшли нищити її рідну землю, вона з усіх сил намагалася допомогти нашим захисникам. Катруся пригощала їх чаєм і кавою, приносила воду для літнього душу та навіть виготовила 500 залізних скоб. Не пропустіть історію про неймовірну дівчину – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 12.08.2022.

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