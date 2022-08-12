Ми з України: история Кати из Белополья смотреть онлайн выпуск от 12.08.2022

Выпуск от 12.08.2022 | 12.08.2022 | Ми з України

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 12.08.2022 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с 13-летней Катей из Белополья – самой сильной девочкой в ​​городе. Когда враги пришли уничтожать ее родную землю, она изо всех сил пыталась помочь нашим защитникам. Катя угощала их чаем и кофе, приносила воду для летнего душа и даже изготовила 500 железных скоб. Не упустите историю о невероятной девочке – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 12.08.2022.

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