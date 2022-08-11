Ми з України: история Игната из Петропавловки смотреть онлайн выпуск от 11.08.2022

Video: Игнат из Петропавловки: производит буржуйки для наших защитников
Смотрите также
Выпуск от 11.08.2022 | 11.08.2022 | Ми з України
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 11.08.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшнем сюжете вы познакомитесь с преподавателем Петропавловского профессионально-технического училища Игнатом Ручим. Когда началась война, он приступил к изготовлению буржуек для наших защитников и приобщил к этой работе своих учеников. Что из этого вышло? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 11.08.2022.
Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски