Ми з України: история Игната из Петропавловки смотреть онлайн выпуск от 11.08.2022

Выпуск от 11.08.2022 | 11.08.2022 | Ми з України

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 11.08.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшнем сюжете вы познакомитесь с преподавателем Петропавловского профессионально-технического училища Игнатом Ручим. Когда началась война, он приступил к изготовлению буржуек для наших защитников и приобщил к этой работе своих учеников. Что из этого вышло? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 11.08.2022.

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Выпуск Ми з України от 10.08.2022