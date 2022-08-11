Ми з України: історія Ігната із Петропавлівки дивитись онлайн випуск від 11.08.2022

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Все буде добре

Video: Ігнат із Петропавлівки: виготовляє буржуйки для наших захисників

Історія Ігната із Петропавлівки, який виготовляє буржуйки для наших захисників: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 11.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 11.08.2022 | 11.08.2022 | Ми з України

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 11.08.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішньому сюжеті ви познайомитеся з викладачем Петропавлівського професійно-технічного училища Ігнатом Ручим. Коли почалася війна, він приступив до виготовлення буржуйок для наших захисників і долучив до цієї роботи своїх учнів. Що з цього вийшло? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 11.08.2022.

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