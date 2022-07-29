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Все буде добре

Video: Ілля з росії воює на боці України

Історія Іллі з росії, який воює на боці України: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 29.07.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія Іллі з росії дивитись онлайн випуск від 29.07.2022
Все буде добре

Ілля з росії воює на боці України

 Ми з України: історія Іллі з росії дивитись онлайн випуск від 29.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.07.2022

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Ілля Богданов воює на боці України із 2014 року. У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 29.07.2022 він розповів, чому вирішив переїхати з росії та боротися проти режиму путіна разом із українцями. Ілля вчить українську мову, вже вважає себе місцевим  і захищає Україну, як свою країну. Дивіться у програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 29.07.2022.

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