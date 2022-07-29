Ми з України: історія Іллі з росії дивитись онлайн випуск від 29.07.2022

Video: Ілля з росії воює на боці України
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Випуск від 29.07.2022 | 29.07.2022 | Ми з України
Ілля Богданов воює на боці України із 2014 року. У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 29.07.2022 він розповів, чому вирішив переїхати з росії та боротися проти режиму путіна разом із українцями. Ілля вчить українську мову, вже вважає себе місцевим і захищає Україну, як свою країну. Дивіться у програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 29.07.2022.
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